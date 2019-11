W Hiszpanii trwają wybory parlamentarne. Po raz drugi w tym roku i czwarty od 2015 roku mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego wybierają skład obu izb. Z przedwyborczych sondaży wynika, że największe szanse na zwycięstwo mają socjaliści (PSOE), jednak po raz kolejny mogą mieć problem ze stworzeniem rządu.

Zdjęcie Wybory w Hiszpanii /AFP

W Hiszpanii można się dziś spodziewać trzech, powyborczych scenariuszy, z których żaden nie gwarantuje utworzenia rządowego gabinetu.

Wszystkie sondaże wskazują, że po raz kolejny zwycięży Pedro Sanchez, lider socjalistów (PSOE). To on wygrał w kwietniowych wyborach, jednak nie stworzył koalicyjnego rządu. Jeśli spełnią się prognozy najbardziej optymistyczne dla PSOE, otrzymają oni 30 proc. poparcie - co oznaczałoby zdobycie tylu mandatów, ile dostali na wiosnę (149), kiedy nie stworzyli rządu.

Według innych prognoz, poparcie dla socjalistów nieco spadnie i dojdzie do jeszcze większej fragmentacji sceny politycznej. Wtedy szanse na stworzenie rządu - przez prawą albo lewą stronę sceny politycznej - byłoby jeszcze trudniejsze.

Trzeci scenariusz zakłada zwrot wyborców w stronę prawicy, a więc wzrost poparcia dla ludowców (Partido Popular - Partia Ludowa), skrajnie prawicowej VOX i utrzymanie poparcia dla coraz mniej popularnych Ciudadanos (Obywateli).

Na razie jedynym pewnikiem jest wzrost poparcia dla VOX. Ultraprawicowa partia, która po raz pierwszy weszła do parlamentu w kwietniu, zyskała poparcie po nieudanej secesji Katalonii, kiedy to w regionie przeprowadzono nielegalne referendum i ogłoszono powstanie republiki. Przywódcy VOX głośno opowiedzieli się za podjęciem ostrych działań przeciwko Barcelonie i odebraniu regionowi autonomii. Dzisiaj mogą otrzymać nawet 40 miejsc w Kongresie Deputowanych. Niewykluczone, że to właśnie VOX będzie decydował o powstaniu przyszłego rządu.

Pierwsze dane o frekwencji

Z pierwszych sondaży wynika, że o 14 frekwencja wynosiła 37,93 proc. - o ponad 3,5 punktu procentowego mniej niż na wiosnę. Mniej osób zagłosowało także w Katalonii - niepokornym regionie, którego część mieszkańców domaga się oddzielenia od Hiszpanii. Ponad 37 milionów uprawnionych do głosowania będzie wybierało członków obu izb do 20. Wybory przebiegają spokojnie. Jedynie w okolicach Saragossy śnieg nie pozwolił członkom komisji wyborczej dotrzeć na czas. W jednym z małych miasteczek centrum Hiszpanii komisja odmówiła pracy, bo jak się okazało, zasiadający w niej byli od dawna skłóceni.

W hiszpańskim Kongresie Deputowanych (El Congreso de los Diputados), odpowiedniku polskiego Sejmu, zasiada 350 parlamentarzystów. Ich kadencja trwa cztery lata. Dziś też na czteroletnią kadencję zostaną wybrani senatorowie, ale nie wszyscy. W izbie wyższej zasiada 266 osób, z których 56 to nie wybierani w wyborach reprezentanci autonomicznych regionów.

ew