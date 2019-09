Urzędujący premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił w czwartek, że nie ma szans, by stworzyć prawicowy rząd po wtorkowych wyborach do parlamentu i zaapelował do swego centrolewicowego rywala Benny'ego Gantza, by przyłączył się do proponowanej koalicji jedności.

Zdjęcie Benjamin Netanjahu skierował zaproszenie do swojego rywala /JACK GUEZ /AFP

Rzecznik Gantza na razie nie udzielił odpowiedzi na wezwanie szefa rządu.