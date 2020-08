W Bejrucie zostanie wprowadzony dwutygodniowy stan wyjątkowy - pisze agencja AFP, powołując się na źródła rządowe.

Zdjęcie Zniszczenia w Bejrucie /AFP



Reklama

Agencje podają również, że libański rząd zdecydował o umieszczeniu w areszcie domowym wszystkich urzędników portowych z Bejrutu, którzy od 2014 roku sprawowali nadzór nad bezpieczeństwem i składowaniem towarów w porcie.

Nie jest na razie jasne, ilu osób dotyczy ten środek zapobiegawczy ani jakie dokładnie funkcje sprawowali zatrzymani urzędnicy - precyzuje Reuters.

Areszt domowy ma być nadzorowany przez armię i trwać do czasu ustalenia odpowiedzialnych za ogromną eksplozję w bejruckim porcie - cytuje swoje źródła Reuters.

We wtorek późnym popołudniem w porcie w Bejrucie doszło do wybuchu, który zniszczył dużą część miasta. Według libańskiego oddziału Czerwonego Krzyża spowodowała ona śmierć co najmniej 100 osób, liczbę rannych oceniono na 4 tys.

Skala zniszczeń w Bejrucie przeraża 1 / 9 Do potężnych eksplozji doszło w bejruckim porcie. Drugi wybuch wyrzucił w powietrze ogromną kulę ognia. Po tym przyszła fala uderzeniowa o sile tornada, która zmiotła z powierzchni ziemi wiele budynków dzielnicy portowej - podaje AFP. Źródło: AFP Autor: ANWAR AMRO udostępnij

Jako przyczynę tragedii władze libańskie podały prace spawalnicze w składach, gdzie trzymano 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu), skonfiskowanej przez władze w 2014 r.