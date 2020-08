W Bejrucie trwa walka ze skutkami wybuchu, jaki wstrząsnął miastem we wtorek, 4 sierpnia. W libańskiej stolicy rozpoczęły się pogrzeby pierwszych ofiar, a w mediach pojawia się coraz więcej informacji o przyczynach i okolicznościach tragedii. W wyniku eksplozji w Bejrucie zginęło co najmniej 145 osób, a rannych jest ponad pięć tysięcy.

Zdjęcie Skutki wtorkowego wybuchu /WAEL HAMZEH /PAP/EPA

Pierwsza silna eksplozja miała miejsce we wtorek około godz. 18 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce), po czym nastąpił pożar i kilka detonacji, a następnie doszło do drugiej, znacznie silniejszej eksplozji, która spowodowała ogromny dym w kształcie grzyba i praktycznie zmiotła z powierzchni ziemi port i okoliczne budynki.



Media podają coraz więcej informacji o tym, dlaczego doszło do wybuchu. Wiele wskazuje na to, że jedną z przyczyn tragedii były wieloletnie zaniedbania władz portu oraz polityków.



Do pożaru i późniejszej eksplozji doszło w momencie, gdy spawacze prowadzili prace w magazynie numer 12. Składowano tam prawie trzy tysiące ton niezabezpieczonych w żaden sposób azotanów amonu.





Ładunek trafił do portu przypadkiem?

Z ustaleń miejscowych mediów wynika, że ładunek trafił do bejruckiego portu przypadkiem. Sześć lat temu znajdował się na pokładzie statku płynącego do Mozambiku.



Maszyna miała jednak awarię i zawinęła do portu w Bejrucie. Usterka była na tyle poważna, że libańskie służby nie pozwoliły okrętowi wyruszyć w dalszą drogę.



Azotany zostały wyładowane do magazynu, a marynarze uciekli. Właściciel statku nie zainteresował się dalszym losem maszyny.



Zdjęcie Port w Bejrucie po eksplozji / STR / AFP / East News

Ostrzegano, że to "tykająca bomba"

W samym Bejrucie ostrzegano, że ładunek w porcie to "tykająca bomba", ale nikt nie doprowadził do jego usunięcia. Azotany przeleżały w porcie sześć lat, aż doszło do tragedii.



Gubernator Bejrutu Marwan Abbud mówił w arabskiej telewizji Al-Hadath, że straty po wtorkowej eksplozji, w wyniku której zniszczona została duża część miasta, mogą sięgać 10-15 mld dolarów.



Abbud wyjaśnił, że szacunek ten obejmuje zarówno straty bezpośrednie, jak i pośrednie związane z działalnością biznesową, która w związku ze zniszczeniami może przeżywać poważny kryzys.



Według gubernatora Bejrutu bez dachu nad głową pozostało do 300 tys. ludzi. W środę rząd Libanu wprowadził na dwa tygodnie stan wyjątkowy w stolicy kraju.