Trzynastu górników nie żyje, dziesięciu rannych przewieziono do szpitala w Ostrawie. To najnowszy bilans wybuchu metanu w Karwinie w Czechach. Jeden z rannych górników jest w ciężkim stanie. Kopalnia jest zamknięta. Jak poinformowano - ze względu na wysokie stężenie metanu przerwano akcję ratowniczą. W czasie wybuchu pod ziemią pracowało 23 górników - poinformował rzecznik kopalni Ivo Czelechovsky.

Kopalnia węgla kamiennego CSM w Karwinie

Informacje o stanie poszkodowanych są bardzo skąpe, koło północy służby poinformowały, że trzech górników skorzystało z pomocy na miejscu, kolejny ma poparzenia ręki i twarzy, inny ucierpiał wskutek fali uderzeniowej. O stanie kolejnych służby wciąż nie informują.



W czasie wybuchu pod ziemią pracowało 23 górników. Jak poinformowano, 13 osób zginęło - 11 Polaków i dwóch Czechów. Do pracy w Czechach wysłała polskich górników firma Alpex. Kopalnia w Karwinie jest częścią OKD, producenta węgla kamiennego należącego do państwowej spółki Prisko. Jak informuje OKD, przyczyną wybuchu był zapłon metanu. "Prace podziemne zostały natychmiast wstrzymane. Główna stacja ratownictwa górniczego natychmiast rozpoczęła intensywną inspekcję wszystkich dotkniętych obszarów" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie OKD.

Komunikat zamieszczony na stronie OKD

Pierwsza grupa polskich ratowników - 6 osób - przystąpiła do akcji ratowniczej i właśnie zjeżdża na miejsca zdarzenia - poinformowała w nocy na Twitterze rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Jak informował o godz. 6 reporter RMF FM Marcin Buczek, w kopalni zaczęła się poranna zmiana. Parking przed kopalnianą bramy był pełny. Na parkingu sporo samochodów z polskimi rejestracjami. Do Jastrzębia czy Wodzisławia jest stąd zaledwie około 20 km i to m.in. dlatego pracuje tu tak dużo polskich górników. Czesi od lat chwalą się tym, że znaczną część załogi stanowią właśnie Polacy. To jedyny producent węgla kamiennego w Czechach. Warunki pod ziemią, zarówno hydrogeologiczne, jak i te gazowe są bardzo trudne.

Do wybuchu doszło po godz. 17, informację ujawniono dopiero późnym wieczorem

Do wybuchu doszło po godzinie 17:00, ale dopiero późnym wieczorem wiadomości w tej sprawie zostały przez służby upublicznione. Czeskie media informują, że do zapłonu metanu doszło około 880 metrów pod ziemią. Wybuch zdewastował część wyrobisk.

Z Polski "na miejsce udały się dwa zastępy zawodowego pogotowia górniczego, wyszkolone w działaniach po takich zdarzeniach, a także pomiarowiec z chromatografem" - powiedział rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Robert Wnorowski.



Zabrali ze sobą specjalistyczny sprzęt atestowany do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem, czyli taki, który nie może iskrzyć - dodał Wnorowski.



Wnorowski przypomniał, że CSRG jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To oznacza, że jesteśmy w pełnej gotowości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ze świadomością, że możemy zostać skierowani do akcji nawet na drugi koniec świata. Towarzyszy temu oczywiście poczucie solidarności, chęć pomocy, wsparcia, tym bardziej, że w czeskich kopalniach pracuje wielu Polaków - podkreślił.

Od rana organizowany transport dla rodzin poszkodowanych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że służba konsularna podjęła niezbędne działania. Konsul z Ostrawy jest na miejscu zdarzenia, otoczył opieką poszkodowanych Polaków i ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami oraz bliskimi ofiar katastrofy - napisał resort na Twitterze.

To nie pierwsza taka tragedia w kopalni w Karwinie. Trzy lata temu w czasie wybuchu metanu zginęło dwóch górników, a trzech zostało rannych.