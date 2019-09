18 osób zginęło, a 10 zostało rannych w wybuchu w fabryce sztucznych ogni w indyjskim mieście Batala, w stanie Pendżab - poinformowała tamtejsza policja. Trwa akcja ratunkowa, ponieważ pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

Do wybuchu doszło w mieszkalnej dzielnicy miasta. Nie wiadomo, czy fabryka działała legalnie. Siła eksplozji była tak duża, że uszkodzone zostały okoliczne budynki. Z ogniem walczy ponad 12 jednostek straży pożarnej.

Jak podaje na swoim portalu gazeta "Times of India", zakład produkował fajerwerki na zaplanowaną jutro ceremonię weselną.



Produkcja sztucznych ogni idzie w Indiach obecnie pełną parą, ponieważ mieszkańcy tego kraju przygotowują się do nadchodzącego święta Diwali - święta światła - jednego z najważniejszych w hinduskim kalendarzu. Charakterystyczne dla niego zapalone gliniane lampki oliwne symbolizują zwycięstwo światła nad ciemnością, dobra nad złem. Tradycyjnie w niebo lecą tysiące fajerwerków.



Święto światła trwa kilka dni i jest obchodzone z rozmachem - towarzyszą mu liczne imprezy kulturalne. Stanowi okazję do spotkań w gronie rodzinnym i z przyjaciółmi, których obdarowuje się słodyczami. W tym roku wypada w październiku.