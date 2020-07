11,8 tys. żołnierzy USA wyjedzie z Niemiec, a 5,4 tys. z nich zostanie skierowanych do innych krajów - poinformowała w środę (29 lipca) agencja Associated Press. Amerykańskie władze przekazały, że dowództwo europejskie zostanie przeniesione z Niemiec do Belgii.

Zdjęcie 11,8 tys. żołnierzy USA wyjedzie z Niemiec /CHRISTOF STACHE /AFP

Operacja wycofywania wojsk ma rozpocząć się już "w ciągu miesięcy" i kosztować "miliardy dolarów" - podała Associated Press. Decyzja ta jest kontynuacją zapowiedzi Donalda Trumpa, który wcześniej ogłosił, że wycofa część amerykańskich wojsk z Niemiec.

Reklama

Plan Pentagonu zakłada, że z Niemiec wyjdzie w sumie 11,8 tys. amerykańskich żołnierzy. 6,4 tys. z nich wróci do USA, natomiast 5,4 tys. trafi do innych państw w Europie.

Zgodnie z planem, w Niemczech pozostanie nieco ponad 25 tys. żołnierzy USA.

Władze USA: Dowództwo europejskie przeniesione do Belgii

Po medialnych doniesieniach amerykańskie władze poinformowały, że rozlokowane w niemieckim Stuttgarcie Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) zostanie przeniesione do Belgii.

Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" napisał, że z blisko 12 tys. żołnierzy wycofanych z Niemiec część ma zostać skierowana do Włoch i Belgii.

Szef Pentagonu Mark Esper oznajmił, że Stany Zjednoczone zamierzają rozpocząć operacje "tak szybko, jak to możliwe". Według amerykańskiego ministra obrony, ma ona kosztować kilka miliardów dolarów.