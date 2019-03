"Wydaleniu ambasadora Niemiec całkowicie bezprawne"

Decyzja uzurpatorskiego reżymu, który nie ma uprawnień, by uznawać kogokolwiek za osobę niepożądaną w Wenezueli, o wydaleniu ambasadora Niemiec jest całkowicie bezprawna - ocenił w środę Juan Guaido uznawany przez społeczność międzynarodową za p.o. prezydenta.

Zdjęcie Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido /Federico Parra /AFP

Zdaniem Guaido uznanie ambasadora Niemiec Daniela Krienera za persona non grata jest tym bardziej oburzające, że chodzi o przedstawiciela państwa, które udzieliło ogromnej pomocy humanitarnej pogrążonej w kryzysie Wenezueli.

W swym wystąpieniu, które zainaugurowało sesję Zgromadzenia Narodowego, Guaido - spiker parlamentu - powiedział, że Nicolas Maduro "nie ma zwyczaju przebaczać tym, którzy chcą pomóc Wenezueli" i przypomniał, że, jeśli chodzi o lekarstwa i sprzęt medyczny, Niemcy były państwem, które w najbardziej szczodry sposób wspomogło Wenezuelczyków.

Zgodnie z oświadczeniu rząd w Caracas ambasador Daniel Kriener dostał w środę 48 godz. na opuszczenie Wenezueli.

"Wenezuela uważa za nie do przyjęcia, że zagraniczny dyplomata na jej terenie prowadzi publiczne działania, które są zbliżone do (działań) politycznego lidera powiązanego z konspiracyjną agendą radykalnych sektorów wenezuelskiej opozycji" - dodano.

Uznanie przez rząd w Caracas ambasadora za persona non grata potwierdziła rzeczniczka niemieckiego MSZ. Poinformowała też, że Niemcy konsultują się ze swoimi sojusznikami, jak odpowiedzieć na decyzję rządu Nicolasa Maduro.

Decyzja o wydaleniu ambasadora zapadła dwa dni po przywitaniu przez niego w towarzystwie innych zachodnich dyplomatów na lotnisku w Caracas lidera opozycji Juana Guaido. Polityk, który ogłosił się tymczasowym prezydentem, wrócił w poniedziałek z podróży po Kolumbii, Brazylii, Argentynie, Paragwaju i Ekwadorze. Zabiegał w tych państwach o pomoc zagraniczną i wsparcie dla opozycji dążącej do obalenia Maduro.

W sporze politycznym w Wenezueli Berlin otwarcie popiera Guaido. W poniedziałek na profilu ambasady Niemiec napisano, że Kriener ma nadzieję, iż powrót Guaido do Wenezueli to "krok w kierunku pokojowego politycznego procesu, by pokonać wenezuelski kryzys".

Już od ponad miesiąca w Wenezueli trwa stan dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko Maduro Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę Maduro za nielegalną. Wiele krajów, w tym USA i większość państw UE, uznało Guaido za prawowitego prezydenta. Nowego status quo nie zaakceptowała Rosja, która oznajmiła, że uważa Maduro za jedynego prawowitego prezydenta Wenezueli.