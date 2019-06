17 osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowała w piątek miejscowa policja. Przyczyna wypadku nie została dotąd ustalona. W autobusie było 31 pasażerów.

Media podały, że pojazd prawdopodobnie uderzył w ogranicznik wysokości na jednej z autostrad na północy kraju. W policyjnym komunikacie zamieszczonym na Twitterze zauważono, że "czasem niewielki błąd lub zaniedbanie" mogą być śmiertelne w skutkach.

Według policyjnego komunikatu wśród zabitych w wypadku są osoby z trzech różnych państw. Konsulat Indii w Dubaju poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych jest ośmiu obywateli tego kraju.

Mwasalat, państwowe przedsiębiorstwo z Omanu oferujące podróże autokarowe, oświadczyło, że do wypadku z udziałem pojazdu firmy doszło w czwartek po południu, a autokar jechał z Maskatu do Dubaju. Przedsiębiorstwo poinformowało, że zawiesza przejazdy do odwołania.