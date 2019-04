Wszystkie 28 ofiar śmiertelnych środowego wypadku autokaru na portugalskiej Maderze to obywatele Niemiec - poinformował prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w wieczornej rozmowie z telewizją RTP.

W wypadku zginęło 17 kobiet i 11 mężczyzn.

Z informacji portugalskich mediów wynika, że pojazdem podróżowało 53 pasażerów, z których większość to obywatele Niemiec. Wśród rannych jest m.in. kierowca autokaru i przewodnik grupy. Obaj są Portugalczykami.

W akcji ratowniczej na popularnej wśród polskich turystów wyspie bierze udział łącznie 20 pojazdów służb medycznych oraz straży pożarnej. W trakcie akcji, by dostać się do niektórych ofiar, koniecznie było użycie sprzętu do rozcięcia karoserii.



Do zdarzenia doszło o godz. 18.30 czasu lokalnego, kiedy w autokarze, który wyjechał z jednego z hoteli, wystąpiła awaria układu hamulcowego. Zjeżdżający w dół pojazd wypadł z drogi, uderzył w znajdujący się w pobliżu pobocza mur i przekoziołkował, spadając kilka metrów w dół.



W wypadku nie ucierpieli Polacy

Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowa obrony cywilnej na Maderze Maria Carmo, wśród ofiar wypadku autobusu na portugalskiej wyspie nie ma Polaków.

"W dalszym ciągu prowadzona jest identyfikacja osób, które ucierpiały. Z informacji, którymi dysponujemy, wynika, że wśród ofiar wypadku nie ma obywateli Polski" - oświadczyła Carmo.

Przedstawicielka maderskiej obrony cywilnej potwierdziła, że autokarem podróżowali turyści.