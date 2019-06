Uczestnicy polskiej wycieczki z Rymanowa, których autokar miał w poniedziałek wypadek na Węgrzech, są tylko lekko ranni i wkrótce wyjdą ze szpitala – powiedział polski konsul Marcin Sokołowski, który wyruszył na miejsce wypadku.

"Siedem osób zostało lekko rannych: pięciu uczniów i dwoje opiekunów, w tym pilot wycieczki. Znajdują się w szpitalu w Egerze. Prawdopodobnie dzisiaj albo jutro zostaną wypisani ze szpitala, bo nie ma poważnych obrażeń. Nie ma zagrożenia życia" - zaznaczył konsul, dodając, że według jego wiedzy na chwilę obecną, nie ma też żadnych złamań.

Jak poinformował, "uczniowie zespołu szkół w Rymanowie w woj. podkarpackim jechali na wycieczkę do Budapesztu". Ranni uczniowie chodzą do pierwszej klasy liceum.

Do wypadku doszło na autostradzie M3 w okolicach miejscowości Fuezesabony, nieco ponad 100 km na północny wschód od Budapesztu.

Jak podkreślił Sokołowski, po grupę osób, które nie zostały ranne, jedzie zastępczy autokar, który przetransportuje je do Budapesztu. "Prawdopodobnie dzisiaj będą nocować w Budapeszcie w swoim hotelu" - dodał.

Wcześniej agencja MTI podała, że autobusem jechały 32 osoby, a autobus z nieznanych przyczyn zjechał z drogi. Według MTI do szpitala w Egerze przewieziono pięć 17-18-letnich dziewcząt, kobietę ok. 40-tki oraz mężczyznę w wieku ok. 60 lat.