9 lipca rozbił się śmigłowiec transportujący turystów do bazy w górach Tien Szan w Kirgistanie. Na pokładzie było czworo Polaków - wszyscy przeżyli. Jedna z Polek, która doznała najpoważniejszych obrażeń, została w Kirgistanie. Konieczne jest przetransportowanie sparaliżowanej kobiety do Polski.

Zdjęcie Ania przebywa w kirgiskim szpitalu. Zbiórka jest prowadzona na stronie Zrzutka.pl (dane z godz. 12) /

Do katastrofy śmigłowca transportującego turystów doszło 9 lipca. Maszyna leciała do bazy w okolicach szczytów Khan Tengri i Pik Pobiedy. Lot organizowała kirgiska agencja turystyczna Ak-Sai Travel.



Oficjalną przyczyną wypadku były złe warunki pogodowe. Zdaniem świadków maszyna rozbiła się przez błąd pilota.



W wyniku wypadku 37-letnia kobieta z Polski doznała bardzo skomplikowanych obrażeń kręgosłupa wraz z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Polka jest sparaliżowana od klatki piersiowej w dół. Od niemal miesiąca przebywa w kirgiskim szpitalu.