Wypadek w Marsylii. Wykoleił się wagon metra

W kolejce podziemnej w Marsylii we Francji doszło do wypadku. Co najmniej 14 osób zostało poszkodowanych.

Poszkodowanych jest kilkanaście osób. Obrażenia nie zagrażają ich życiu.

Do wykolejenia doszło najprawdopodobniej po tym, jak pociąg przejechał po części, która odpadła od przewodów trakcyjnych.

Na miejscu zdarzenia, w pobliżu stacji Sainte Marguerite Dromel, pracuje około 40 strażaków. Wszyscy pasażerowie zostali już ewakuowani.



Lokalne władze podają, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do końca dnia. Dla podróżnych przygotowywana jest komunikacja zastępcza.