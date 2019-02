Wypielić internet z nienawiści

Hejt i mowa nienawiści plenią się w internecie. Często autorami obraźliwych komentarzy są uczniowie. Często też to oni padają ofiarami cyberprzemocy. Jak angażować młodzież przeciwko mowie nienawiści uczy nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) - największa, polska organizacja pozarządowa działająca w sektorze edukacji.

Hejt to pojęcie zawierające w sobie wyzwanie, zawężające wartości. Używanie go nazywane jest przez specjalistów teorią kokpitu pilota. - Podczas wojny piloci zrzucali bomby na miasta, było to łatwiejsze zadanie niż walka wręcz, bo nie widzieli ofiar. Podobnie jest w internecie, hejtujący też nie widzą tych, którym wyrządzają krzywdę - wyjaśnia Interii Malina Baranowska - Janusz z CEO. Zdaniem ekspertów groźniejsza od hejtu jest mowa nienawiści. - Ona jest wszędzie tam, gdzie obecna jest dyskryminacja. Uderza w osoby i grupy w zależności od ich cech wrodzonych: wieku, koloru skóry, wiary, stanu majątkowego. Doprowadza do powstania homofobii, islamofobii i rasizmu - wyjaśnia Baranowska - Janusz.

Z tymi przejawami cyberprzemocy spotykają się na co dzień nauczyciele. - W oczach dzieci nie ma granicy między on i offline. Dlatego jeśli pedagog widzi, że coś złego dzieje się w klasie to znaczy, że dzieje się również w internecie - wyjaśnia Baranowska-Janusz. Od kilku lat CEO pomaga uczącym w zwalczaniu mowy nienawiści. Na organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej kursy internetowe, webinary i warsztaty zgłasza się kilkakrotnie więcej nauczycieli niż jest miejsc. - Proponujemy tworzenie w szkołach bezpiecznych przestrzeni, na przykład klubów dobrej rozmowy, które uczą i pokazują, że mamy różne punktu widzenia - wyjaśnia dr Jędrzej Witkowski prezes CEO.

Zdaniem ekspertów CEO, najważniejsza jest nauka wzajemnego szacunku. - Nauczyciele boją się kontrowersyjnych tematów. A internet poszerza przestrzeń tego, co uważamy za kontrowersyjne. Dlatego ważne jest promowanie antydyskryminacji, szacunku do innego człowieka - podkreśla Witkowski. I przypomina, że szkoła ma przygotować człowieka do krytycznego funkcjonowania w społeczeństwie, ma być miejscem, które uczy nas ze sobą rozmawiać. - Pojawienie się języka nienawiści w szkole legitymizuje. Tym bardziej jeśli uczeń go słyszy a nauczyciel nie reaguje. Dlatego pracujemy z nauczycielami, wskazujemy jak ważne jest reagowanie - wyjaśnia Baranowska-Janusz.

Z pracy Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że mowy nienawiści najczęściej używają młodzież i dorośli mężczyźni. Na scenie politycznej po hejt częściej od rządu sięga opozycja. W szkołach zaś zwykle zaczyna się od dokuczania. Potem przybiera ono groźniejsze formy. - Jako społeczeństwo nie potrafimy ze sobą rozmawiać i to jest nasz wielki problem - zwraca uwagę prezes CEO.

