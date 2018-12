To zdjęcie chwyta za serce. Jim McGarth, były rzecznik George'a Busha, opublikował na Twitterze zdjęcie psa zmarłego w piątek byłego amerykańskiego prezydenta. Sally H. W. Bush - bo tak wabi się beżowy labrador - leży obok trumny swojego pana. "Misja wykonana" - napisał rzecznik byłego prezydenta.

Pies - jak poinformowały źródła zbliżone do rodziny Bushów - znajdzie się na pokładzie Air Force One, którym trumna z ciałem George’a Busha zostanie przetransportowana do Waszyngtonu.

Reklama

Sully to pies wytrenowany do opiekowania się osobami chorymi - szczególnie weteranami. Potrafi wykonywać wiele poleceń - w tym nawet odbierać telefon. "Ktoś kiedyś powiedział, że jedyne czego Sully nie może ci zrobić, to martini. Ale i z tym sobie poradzi - znajdzie kogoś, kto zrobi ci tego drinka" - żartował kiedyś rzecznik George'a Busha.

Sully towarzyszył George’owi Bushowi przez kilka ostatnich miesięcy życia. Labrador trafi teraz do narodowego centrum pomocy weteranom, do innej, potrzebującej osoby. "Nasza rodzina będzie tęsknić za tym psem, ale wiemy, że sprawi wiele radości osobom w swoim nowym domu" - napisał na Instagramie syn George’a Busha, były prezydent George W. Bush.

Trumna z ciałem George'a H.W. Busha zostanie wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu. Jest to zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych Amerykanów.

George H.W. Bush były prezydentem USA w latach 1989-1993. Wcześniej był wiceprezydent w administracji Ronalda Reagana. Zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat.

Opracowanie na podstawie CNN:

Magdalena Partyła