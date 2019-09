Z domu Winstona Churchilla skradziono złoty sedes. Posiadłość została zalana

Sedes wykonany z 18-karatowego złota został w nocy skradziony z Pałacu Blenheim w hrabstwie Oxfordshire w Anglii, w którym urodził się były premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill - pisze BBC News. Warty milion funtów sedes był częścią znajdującej się w pałacu wystawy. Ponadto w wyniku zdarzenia została zalana duża część posiadłości, ponieważ toaleta była podłączona do kanalizacji.

Zdjęcie Sedes "Ameryka" wykonany z 18-karatowego złota /William Edwards /AFP

Do kradzieży doszło w sobotę (14 września) chwilę przed godziną piątą rano.



Toaleta o nazwie "Ameryka" był częścią wystawy włoskiego artysty Maurizio Cattelana, zainaugurowanej w czwartek. Sedes był podłączony do kanalizacji, gdyż można było z niego normalnie korzystać.



W XVIII-wiecznym Pałacu Blenheim w 1874 roku urodził się brytyjski premier Winston Churchill. Posiadłość wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym momencie pałac jest zamknięty ze względu na toczące się śledztwo. W związku z kradzieżą policja powołała specjalny zespół mający wyjaśnić okoliczności zdarzenia.



Jak na razie złoty sedes nie został odnaleziony. BBC News informuje natomiast o aresztowaniu w sprawie kradzieży 66-letniego mężczyzny.



Ze względu na to, że toaleta była podłączona do kanalizacji, duża część posiadłości została zalana.