Zabawa w Halloween. Ktoś dał dziecku cukierki naszpikowane amfetaminą

Pięcioletni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak w czasie tradycyjnych wizyt u sąsiadów w czasie Halloween ktoś dał mu cukierki naszpikowane metaamfetaminą. Do tego zdarzenia doszło w Galion w stanie Ohio w USA.

Chłopiec wraz kolegami pukał do drzwi sąsiadów w Halloween. Dzieci wypowiadały tradycyjne: "Cukierek albo psikus" i dostawały słodycze.

Kiedy pięciolatek wrócił do domu, źle się poczuł. Po chwili ciałem małego Braylena wstrząsnęły skurcze.

Rodzice natychmiast zabrali syna do szpitala, a tam lekarze po badaniach moczu doszli do konkluzji, że dziecko zażyło metaamfetaminę. Po siedmiu godzinach chłopiec wrócił do domu.

"Nigdy nie sądziłam, że coś takiego przytrafi się mojemu dziecku. Na świecie są chorzy ludzie. To przecież mogło się skończyć dużo gorzej" - napisała na Facebooku mama chłopca.

Policja zaczęła sprawdzać, jak w organizmie pięciolatka znalazły się narkotyki. Ponieważ dziecko dostało drgawek, gdy tylko wróciło z halloweenowej zabawy, od razu podejrzenie padło na słodycze.

Cukierki zostały wysłane do laboratorium, a tam okazało się, że były naszpikowane metaamfetaminą.