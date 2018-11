Oskarżeni odurzyli dziennikarza Chaszodżdżiego i rozczłonkowali jego ciało - stwierdziła prokuratura w Arabii Saudyjskiej, żądając kary śmierci dla pięciu oskarżonych w tej sprawie.

Zdjęcie Dżamal Chaszodżidżi zaginął 2 października /OZAN KOSE /AFP

Śmierć Chaszodżdżiego, publikującego m.in. na łamach amerykańskiego dziennika "Washington Post", wywołała oburzenie na świecie i przeistoczyła się w kryzys, który dotknął Arabię Saudyjską - największego światowego eksportera ropy i strategicznego sojusznika Zachodu. Arabia Saudyjska jest podstawą wspieranego przez USA regionalnego sojuszu przeciwko rosnącym wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie, ale kryzys związany z zabójstwem dziennikarza nadwyrężył relacje Rijadu z Zachodem - zwraca uwagę Reuters.

Krytyczny wobec władz w Rijadzie, w tym zwłaszcza wobec wpływowego następcy tronu Muhammada ibn Salmana, Chaszodżdżi zaginął 2 października po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule.



Choć niemal od początku pojawiły się przypuszczenia, że mógł on zostać zabity, Arabia Saudyjska przez długi czas temu zaprzeczała. Dopiero po ponad dwóch tygodniach przyznała, że mężczyzna zginął, lecz najpierw przekonywała, że było to wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Dopiero po kolejnych kilku dniach władze w Rijadzie potwierdziły, że został on zabity umyślnie.



Choć tureckie media i niektórzy przedstawiciele władz bezpośrednio oskarżają o zabójstwo Chaszodżdżiego księcia Salmana, władze w Rijadzie podkreślają, że było ono operacją "niezatwierdzoną", o której następca tronu nie wiedział.