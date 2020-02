Zabrała na pokład samolotu... konia

Niemałe poruszenie wywołała pasażerka linii lotniczych American Airlines, która na pokład samolotu zabrała... konia.

Zdjęcie Koń Fred na pokładzie samolotu /facebook.com

Na początku lutego Ronica Froese odbyła kilka nietypowych lotów. W podróży na towarzyszył jej bowiem koń Fred.

Linie lotnicze zgodziły się na obecność tego nietypowego pasażera na pokładzie samolotu. A to dlatego, że Fred jest miniaturowym koniem, na dodatek specjalnie szkolonym do hipoterapii.



Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia z wyjątkowej podróży wzbudziły duże zainteresowanie. Jak tłumaczyła portalowi Fox17 opiekunka zwierzaka, był to pierwszy lot Freda. Co prawda wcześniej koń często podróżował z Ronicą, ale nigdy nie samolotem.



Froese kupiła dwa miejsca w pierwszej klasie. "Wiedziałam, że Fred leciał pierwszy raz i chciałam, żeby miał komfortowe warunki" - wyjaśniała.

Jak relacjonowała, podróż przebiegła bez żadnych problemów. "Wszyscy byli słodcy, jak ciastko. TSA (Transportation Security Administration - amerykańska administracja bezpieczeństwa transportu - red.) była niesamowita. Było znacznie lepiej, niż się spodziewałam" - powiedziała Fox17.



Koń - nawet miniaturowy - wzbudził ogromne zainteresowanie innych pasażerów i obsługi. Zdjęcia z nim robili sobie nawet piloci.