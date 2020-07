Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów w związku z pandemią koronawirusa. Z powodu lawinowego przyrostu zachorowań na COVID-19 w Czarnogórze polskie MSZ objęło zakazem podróże do tego kraju. Nadal nie polecimy też do Szwecji i Portugalii. Na listę trafił też Luksemburg.

Nowe rozporządzenie w sprawie zakazu lotów wchodzi w życie w środę (29 lipca) i będzie obowiązywało do 11 sierpnia. Z listy krajów, do których można było dotychczas latać, zniknęła popularna wśród polskich turystów Czarnogóra.

"Zachorowalność na koronawirusa w Czarnogórze osiąga coraz większe rozmiary, co może stanowić poważne zagrożenie dla turystów, dlatego odradzamy podróże do Czarnogóry, które nie są konieczne" - czytamy na stronie MSZ.

Jak podaje resort dyplomacji, Czarnogóra ma obecnie najgorszą sytuację w całym regionie, a każdego dnia wykrywane są tam nowe zakażenia, w liczbie ok. 100 dziennie (to tak, jak by w Polsce codziennie przybywało ponad 6000 nowych zakażeń). "Tendencję oceniamy jako wzrostową i niedającą szansy na rychłą poprawę" - ostrzega MSZ.

Zniesiony zakaz lotów do dziesięciu krajów

Jednak jest też dobra informacja. Zakazy lotów zniesiono w stosunku do: Algierii, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Białorusi, Rwandy, Tunezji, Turcji, Urugwaju i Australii.

Nowe rozporządzenie - tak, jak poprzedni akt prawny - zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią oraz państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji, Portugalii oraz dodanego do tej listy Luksemburga.

Poza państwami UE zakaz lotów nie obowiązuje również w przypadku: Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Południowej i Ukrainy.

