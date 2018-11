Zakończono budowę morskiego odcinka TurkStream

Prezydenci Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdogan wzięli udział w uroczystości zakończenia budowy morskiego odcinka gazociągu TurkStream. Biegnie on z Rosji do Turcji po dnie Morza Czarnego. Ceremonia odbyła się w Stambule.

Zdjęcie Uroczystość zakończenia budowy morskiego odcinka gazociągu TurkStream /Sputnik/MIKHAIL KLIMENTYEV /AFP

Prezydenci Rosji i Turcji razem nakazali ułożenie ostatniego elementu morskiego odcinka gazociągu. Zakończenie budowy obserwowali na ekranach. Podczas ceremonii Władimir Putin podkreślił, że projekt TurkStream staje się rzeczywistością, a Turcja - ważnym węzłem energetycznym. Dodał, że ukończenie najtrudniejszego odcinka gazociągu świadczy o dobrej współpracy między obu krajami.



Wyraził przekonanie, że szybko zostanie też zakończona budowa lądowego odcinka. Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że TurkStream ma wielkie znaczenie nie tylko dla jego kraju, ale też dla całego regionu. Pierwszą nitką gaz z Rosji ma być dostarczany do Turcji, drugą - do krajów południowej i południowo-wschodniej Europy. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku po wcześniej przeprowadzonych testach.



Długość morskiego odcinka gazociągu to 930 kilometrów. Jego łączna przepustowość to 31 i pół miliarda metrów sześciennych rocznie.