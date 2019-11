W Słowacji obowiązuje w piątek żałoba narodowa, zarządzona po tragicznej katastrofie drogowej. W środę koło miejscowości Nitrianske Hrncziarovce na południowym zachodzie Słowacji, zginęło 12 pasażerów autobusu, w tym pięć osób poniżej 18. roku życia.

Zdjęcie Zdjęcie z miejsca zdarzenia /EPA/Presidium of Fire and Rescue Corps /PAP

Prezydent Zuzana Czaputova i premier Peter Pellegrini wspólnie zapalili znicze przed dwoma szkołami, w których uczyła się część ofiar wypadku. Odwiedzili także gminę Koliniany, z której pochodziło najwięcej ofiar.

"To nadzwyczaj smutne wydarzenie, nie wspominając o tym, że zginęły dzieci. Ten tydzień był tragiczny, ponieważ ludzie zginęli nie tylko na tej drodze, ale także w innych miastach Słowacji" - przypomniała Czaputova, nawiązując do tragicznej śmierci trzech kobiet, które utonęły w wodach wezbranej po deszczu rzeki Murań w miejscowości Revuca na południu Słowacji. Kobiety zginęły podczas próby ratowania zwierząt z zalewanego schroniska.

Premier zwrócił uwagę na wspólne przeżywanie tragedii przez Słowaków. "Cieszę się, że ciągle to w sobie mamy i potrafimy pomagać sobie nawzajem, ponieważ w tych dniach nic nie pomoże bardziej niż ludzka bliskość i solidarność" - zaznaczył Pellegrini. Zapowiedział, że władze zrobią wszystko, aby pomóc rodzinom ofiar.

Media poinformowały o rozpoczęciu społecznej zbiórki przeznaczonej na pomoc bliskim osób, które zginęły w środę na drodze.

Żałoba narodowa, dziesiąta w historii niepodległej Słowacji, rozpoczęła się o godz. 8 i potrwa do godz. 20. Flagi państwowe, regionalne i miejskie opuszczone są do połowy masztu. Obowiązuje zakaz gier hazardowych. Stacje radiowe i telewizyjne zmieniły swój program, a rozgrywki ligi hokeja na lodzie rozpoczną się od minuty ciszy. Zawodnicy będą grali z żałobnymi opaskami na rękawach. Zaapelowano także do kierownictwa instytucji kulturalnych o wprowadzenie ewentualnych zmian w programach planowanych przedstawień czy koncertów.

Do kolizji autobusu, którym jechali m.in. uczniowie wracający ze szkół, oraz wyładowanej kamieniami i gruzem ciężarówki doszło w środę po południu. Spośród kilku osób rannych pozostających w piątek w szpitalach stan jednej określany jest jako zagrażający życiu.

Piotr Górecki