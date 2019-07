Zamieszki uliczne w Lipsku. Policja użyła gazu pieprzowego i pałek

W nocy w Lipsku doszło do walk ulicznych pomiędzy policją, a kilkusetosobową grupą demonstrantów, która nie pozwoliła wykonać decyzji sądu o deportacji imigranta z Syrii. W kierunku funkcjonariuszy poleciały butelki i kamienie. Policja użyła gazu pieprzowego i pałek. Sytuacja została opanowana dopiero nad ranem.

Zdjęcie Zamieszki w Lipsku, zdj. ilustracyjne /TOBIAS SCHWARZ /AFP

Zamieszki wybuchły we wtorek wieczorem, gdy policja przyszła do mieszkania imigranta z Syrii, który zgodnie z decyzją sądu miał zostać deportowany do Hiszpanii.

Okoliczni mieszkańcy najpierw zablokowali samochody policyjne, a później całą ulicę. Kilkaset osób wynosiło z mieszkań meble, by zbudować barykady. W kierunku interweniujących policjantów zaczęto rzucać butelkami i kamieniami. Policja odpowiedziała, używając pałek i gazu pieprzowego.

Jak twierdzą lokalne media, w starciach zostało rannych kilkanaście osób. Na razie policja nie potwierdza tych informacji.

Pod koniec 2018 r. około 240 tys. imigrantów bez prawa pobytu w Niemczech miało zostać deportowanych. Udało się jednak wydalić zaledwie 24 tys. osób.