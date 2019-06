Trzynaście osób zostało rannych, a 20 zatrzymano w środę w wyniku zamieszek, które wybuchły w ośrodku dla migrantów w mieście Velika Kladusza w północno-zachodniej Bośni - poinformowały władze. W sobotę w tym samym ośrodku 29 osób zostało rannych w pożarze.

Zdjęcie Skutki pożaru, który wybuchł w ośrodku /STRINGER /AFP

Policjantów, którzy przybyli na miejsce, by przywrócić porządek, obrzucono kamieniami, prętami i butelkami. Trzech funkcjonariuszy zostało rannych - poinformował rzecznik regionalnej policji Ale Siljededić. W zamieszkach brało udział ok. 100 migrantów. Rannych przewieziono do szpitali.

Sześciu zatrzymanym grozi deportacja - dodał Siljededić.

Rzecznik policji wskazał, że napięcia w ośrodku wzrosły po sobotnim pożarze, w którym zniszczone zostało piętro budynku, przez co wiele osób musi spać na zewnątrz. W ośrodku przebywa ok. 500 osób.

W 2018 roku do Bośni przybyło ok. 25 tys. migrantów z Azji i Afryki Północnej, z czego 22 tysiące według władz już opuściły ten kraj. Natomiast od początku tego roku do BiH dotarło 6 tys. kolejnych.

Jedynie ok. 3,5 tys. migrantów znalazło lokum w ośrodkach przejściowych. Tysiące migrantów śpią pod gołym niebem - pisze Reuters.