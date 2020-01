W noc sylwestrową w Lipsku doszło do zamieszek ulicznych. Odnotowano też przypadki napadów na kobiety i molestowania seksualnego - poinformowała niemiecka policja. Chuligańskie wybryki miały też miejsce we Francji. Według rozgłośni France-Bleu, podpalonych zostało co najmniej dwieście samochodów. To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Do sieci trafiły nagrania, na których widać płonące auta.

Zdjęcie Sylwestrowa noc w Berlinie /OMER MESSINGER /PAP/EPA

W Lipsku doszło do strać anarchistów z policją. Rannych zostało czterech policjantów. Jeden z nich przeszedł w nocy operację ratującą życie.

Szef policji w Lipsku Torsten Schultze powiedział, że był to zorganizowany atak i próba zabójstwa funkcjonariusza. Do aresztu na razie trafiło osiem osób.

Rzecznik prasowy berlińskiej policji Thilo Cablitz poinformował, że pomimo wprowadzonych dodatkowych środków ostrożności i zwiększonej ilości patroli w Berlinie dochodziło do przestępstw kryminalnych oraz na tle seksualnym. Zatrzymano z tego powodu sześciu mężczyzn.

Straż pożarna tylko w Berlinie interweniowała 1530 razy, a pogotowie ratunkowe 940 razy.

Policja nie wyklucza, że ilość przestępstw znacznie wzrośnie, bowiem w ciągu następnych godzin i dni zgłoszą się inni poszkodowani.

Zdjęcie Noc sylwestrowa w Berlinie / OMER MESSINGER / PAP/EPA

Francja: Chuligani podpalali auta

Do chuligańskich wybryków doszło w sylwestrową noc w Alzacji. Incydenty miały miejsce w trzydziestu gminach położonych w pobliżu Strasbourga. Policja zatrzymała około 40 osób. Napastnicy atakowali także wozy strażackie, rozbijając szyby i próbując je podpalić.



Na przedmieściach Miluzy interweniujących żandarmów ostrzelano petardami. Dwóch z nich zostało lekko rannych.



We Francji petardy są zakazane, ale mieszkańcy wschodnich regionów, w tym Alzacji przemycają je z Niemiec. 30-letni mężczyzna zginął w wyniku wybuchu jednej z nich. Pięćdziesiąt osób zostało rannych.



W samym Paryżu było spokojnie. Mimo niemal 300-stu tysięcy osób na Polach Elizejskich obyło się bez incydentów. Niewielkie wybryki chuligańskie miały miejsce na przedmieściach stolicy.



W całej Francji porządku pilnowało ponad sto czterdzieści tysięcy policjantów, żandarmów, żołnierzy i strażaków.