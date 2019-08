Zatoka Perska to "gotowa do wybuchu beczka prochu"

Stany Zjednoczone przekształciły Zatokę Perską w "beczkę prochu, gotową do wybuchu" - oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif w telewizji Al-Dżazira podczas wizyty w Katarze.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif /AFP

Zarif w ten sposób skomentował amerykańską politykę sprzedaży broni swoim sojusznikom na Bliskim Wschodzie. "W ubiegłym roku Stany Zjednoczone sprzedały państwom w regionie broń o wartości 50 mld dolarów. Niektóre z tych krajów mają populację dwie trzecie mniejszą od naszej, a mimo to wydają 87 mld dolarów rocznie na zakupy zbrojeniowe" - powiedział Zarif.

Reklama

"Jeśli mówimy o zagrożeniach z regionu, to pochodzą one ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, którzy gromadzą broń w naszym regionie, czyniąc z niego beczkę prochu gotową do wybuchu" - dodał szef irańskiej dyplomacji.

W poniedziałek Zarif spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Kataru Mohammadem ibn Abderrahmanem Al-Thanim i omówił "kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania" - podała oficjalna agencją Kataru (QNA).

Katar jest bliskim sojusznikiem Waszyngtonu, a na jego terytorium, w Al Udeid, znajduje się największa w regionie amerykańska baza wojskowa, w której stacjonuje ponad 10 tys. Amerykanów.

Ad-Dauha ma jednak także przyjazne stosunki z Teheranem. W 2017 roku grupa czterech państw arabskich pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej (także Egipt, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie) zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem, który oskarżany był wtedy m.in. o wspieranie terroryzmu oraz nadmierne zbliżenie z Iranem.