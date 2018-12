Rosja nie odpowiedziała Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka (ETPCz) na pytanie o zatrzymanie 24 marynarzy ukraińskiej marynarki wojennej po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej - oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Zdjęcie Petro Poroszenko po raz kolejny powiedział, że ukraińscy marynarze zostali zaatakowani przez Rosjan na wodach międzynarodowych /Mykhailo Markiv/SPUTNIK Russia /East News

W piątek ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że ETPCz zobowiązał Moskwę do przekazania informacji na ich temat do 3 grudnia. Trybunał zwrócił się o informacje o podstawach prawnych do zatrzymania Ukraińców, miejscu ich przetrzymywania, ranach, które odnieśli podczas ataku na ich okręty, oraz o udzielonej pomocy medycznej - ogłosił wówczas ukraiński resort.

"Zgodnie z wiedzą, którą posiadam, Rosja naruszyła decyzję ETPCz i żadnych informacji nie przekazała" - powiedział Poroszenko, cytowany we wtorek przez swoje służby prasowe. "Dlatego właśnie dziś powinniśmy dążyć do zjednoczenia wysiłków całego świata (na rzecz uwolnienia marynarzy)" - dodał.

Prezydent powtórzył, że ukraińscy marynarze zostali zaatakowani przez Rosjan na wodach międzynarodowych. Poinformował także, że Kijów przygotowuje pozew przeciwko Moskwie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ.

"Szykowany jest pozew do MTS w związku z aktem agresji. Mówi on o odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za agresję wobec państwa ukraińskiego" - oświadczył Poroszenko.

Rosjanie zatrzymali 24 ukraińskich marynarzy po ostrzelaniu 25 listopada trzech małych okrętów marynarki wojennej Ukrainy w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim. Ukraińskie jednostki zostały przejęte, a marynarze decyzją sądu umieszczeni w areszcie. Trzech z nich jest rannych.

Załogi ukraińskich okrętów Rosja podejrzewa o popełnienie przestępstwa polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Ukraina uważa, że marynarze nie złamali prawa międzynarodowego oraz że powinni być traktowani przez Rosję jako jeńcy wojenni.

Z Kijowa Jarosław Junko