Cztery osoby zostały zatrzymane w sprawie umyślnego zanieczyszczenia rosyjskiej ropy trafiającej do rurociągu Przyjaźń - poinformował we wtorek minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak. Potwierdził, że materiały sprawy karnej trafiły do prokuratury.

Zdjęcie Rurociąg Przyjaźń / Michal Kosc / AGENCJA WSCHOD / REPORTER /East News

Ministerstwo energetyki Rosji oczekuje, że w najbliższym czasie ustalone zostanie rozpoczęcie transportu odpowiedniej jakości ropy przez rurociąg Przyjaźń w kierunku Polski - powiedział we wtorek szef tego resortu Aleksandr Nowak.

Reklama

Wypowiadając się na posiedzeniu rządu Rosji, minister powiedział, że sytuacja dotycząca rurociągu Przyjaźń zostanie unormowana w drugiej połowie maja. Wspomniał o oczyszczeniu po jednej nitce rurociągu w każdym kierunku.