Co najmniej cztery osoby zginęły, a ponad 30 jest najpewniej uwięzionych pod gruzami budynku, który we wtorek zawalił się w Bombaju, finansowej stolicy Indii - poinformowała miejscowa straż pożarna.

"Nie wiemy dokładnie, ilu ludzi jest uwięzionych pod gruzami, ale dzięki informacjom od sąsiadów szacujemy, że może ich być ponad 30" - powiedział przedstawiciel władz, dodając, że akcja ratunkowa jest utrudniona przez wąskie ulice w tej części miasta.

To drugie takie zawalenie się budynku w Bombaju w ciągu dziesięciu dni.

Ulewne deszcze, które nawiedzają to wielomilionowe miasto w czasie monsunu, często przyczyniają się do naruszenia starszych lub źle skonstruowanych budynków. Na przestrzeni lat wielokrotnie dochodziło do takich katastrof budowlanych.