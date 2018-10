Zawalił się most na trasie kolei transsyberyjskiej. Jedna osoba ranna

We wtorek zawalił się most przebiegający nad trasą kolei transsyberyjskiej. Do katastrofy doszło w chwili, gdy wjechała na niego ciężarówka. Poważnie ranny został kierowca.

Wideo Zawalił się most na trasie kolei transsyberyjskiej

Kierowca ciężarówki trafił do szpitala z poważnym urazem nogi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ruch pociągów na trasie kolei transsyberyjskiej został wstrzymany.

Kolej transsyberyjska to najdłuższa tego typu trasa na świecie, która przekracza osiem stref czasowych. Została wybudowana w latach 1891-1916 i łączy Moskwę z Władywostokiem. Z linii korzysta około 30 proc. całego eksportu Rosji.