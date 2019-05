Co najmniej trzy osoby zginęły a 10 zostało rannych w poniedziałek w zderzeniu dwóch wycieczkowych hydroplanów nad południowo-wschodnią Alaską - poinformowała miejscowa straż przybrzeżna. Trzy osoby są zaginione.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do wypadku doszło kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Ketchikan, w pobliżu popularnego schroniska turystycznego, z którego organizowane są wycieczki do pobliskiego Misty Fjords National Monument, około 770 km mil na południe od Juneau, stolicy Alaski.

Reklama

Federalna straż powietrzna podała, że jeden z samolotów to Havilland DHC-2 Beaver z pięcioma osobami na pokładzie, a drugi to Havilland Otter DHC-3 z 11 osobami. Maszyny zderzyły się we mgle nad fiordami, wracając z lotów krajoznawczych.