​Zdjęcie Obamów robi furorę w sieci

W piątek była pierwsza dama Ameryki Michelle Obama skończyła 56 lat. Z tej okazji mąż złożył jej za pośrednictwem mediów społecznościowych życzenia urodzinowe. Jego post zyskał ponad 7 mln 400 tys. polubieni.

Zdjęcie Barack Obama /Pool /Agencja FORUM

Michelle i Barack Obama w październiku obchodzili dwudziestą siódmą rocznicę ślubu. Wówczas były prezydent podziękował żonie na Instagramie za 27 wspaniałych lat, okraszając swoje podziękowania cytatem z Beatlesów.

Tym razem Barack Obama zamieścił kolaż z czarno-białych zdjęć swoich i Michelle, który opatrzył komentarzem "W każdej scenie jesteś moją gwiazdą. Wszystkiego najlepszego kochanie!".

Używając sformułowania "gwiazda" prawdopodobnie nawiązał do tego, że kilka dni wcześniej ogłoszono nominację do Oscarów. Wśród rywalizujących o statuetkę pozycji znalazł się dokument "American Factory", który jest pierwszym obrazem stworzonym przez firmę producencką "Higher Ground Production", należącą do Baracka i Michelle Obamów.