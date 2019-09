Zginęło co najmniej 27 osób. Zamachy w Afganistanie

Podczas wiecu wyborczego urzędującego prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego we wtorek w prowincji Parwan na wschód od Kabulu doszło do wybuchu. Równocześnie nastąpiła eksplozja w stolicy kraju. W obu zamachach zginęło co najmniej 27 osób - informuje Reuters.

Bomba, która eksplodowała w Parwan, była podłożona pod policyjnym radiowozem niedaleko miejsca wiecu prezydenta. Zginęły co najmniej 24 osoby, a 31 zostały ranne. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. Dyrektor miejscowego szpitala informuje, że w ataku ucierpieli przede wszystkim cywile, a liczba zabitych może wzrosnąć.

W zamachu w centrum Kabulu śmierć poniosły co najmniej trzy osoby.

Na razie nikt się nie przyznał do przeprowadzenia ataków.