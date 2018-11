Zjednoczone Emiraty Arabskie ułaskawiły w poniedziałek brytyjskiego doktoranta Matthewa Hedgesa, który w zeszłym tygodniu został skazany na dożywotnie więzienie za szpiegostwo. Wcześniej wyemitowały one nagranie wideo, na którym przyznał się on do pracy dla MI6.

Zdjęcie Ambasador ZEA w Wielkiej Brytanii Sulaiman Hamid Almazroui /AP/Associated Press/East News /East News

Jak poinformowały władze ZEA, ułaskawienie jest związane z przypadającym w tym tygodniu świętem narodowym tego kraju.

Po ogłoszeniu wyroku brytyjski rząd ostrzegł, że sprawa zaszkodzi stosunkom między obydwoma krajami.