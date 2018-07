Źródła PAP: Planowane krótkie spotkanie Morawiecki - May

Na wtorkowy wieczór planowane jest krótkie spotkanie dwustronne premiera Mateusza Morawieckiego z szefową rządu Wielkiej Brytanii Theresą May - dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych. Do rozmowy dojdzie w kuluarach londyńskiego szczytu procesu berlińskiego.

Według informacji PAP - potwierdzonych przez źródła w obu krajach - z prośbą o spotkanie wystąpiło otoczenie premier May i odbędzie się ono podczas wieczornego przyjęcia dyplomatycznego na zakończenie spotkania uczestników procesu berlińskiego.



Według źródeł, rozmowie poruszone zostaną prawdopodobnie kwestie dotyczące brytyjskich negocjacji w sprawie wyjścia z UE i rządowego planu z Chequers, który w poniedziałek wywołał kryzys polityczny w rządzie May. Przywódcy omówią także przygotowania do środowego i czwartkowego szczytu NATO w Brukseli.

Na późne godziny popołudniowe jest również zaplanowana wspólna konferencja prasowa Morawieckiego, May oraz niemieckiej kanclerz Angeli Merkel.

Wspieranie proeuropejskich aspiracji sześciu państw Bałkanów Zachodnich

Premier Morawiecki przebywa we wtorek w Londynie na szczycie procesu berlińskiego, mającego na celu wspieranie proeuropejskich aspiracji sześciu państw Bałkanów Zachodnich - Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii - oraz wzmocnienia gospodarczej współpracy regionalnej, w tym rozbudowy kluczowej infrastruktury. Oprócz państw regionu i Polski, w proces zaangażowane są także rządy Austrii, Chorwacji, Francji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W poniedziałek w ramach procesu berlińskiego spotkali się w Londynie również ministrowie spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych, a w ubiegłym tygodniu w Wiedniu doszło do rozmów na poziomie ministrów finansów.

Wielka Brytania sprawuje w tym roku nieformalne przewodnictwo w procesie berlińskim, które w przyszłym roku obejmie Polska, i w naszym kraju odbędzie się kolejny szczyt procesu w 2019 roku.

