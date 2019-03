Zuzana Czaputova wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich na Słowacji - poinformował Urząd Statystyczny po przeliczeniu niemal wszystkich głosów. Czaputova, która otrzymała 40,55 proc. głosów, w drugiej turze zmierzy się z Maroszem Szefczoviczem, którego poparło 18,67 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 48,74 proc.

Zdjęcie Zuzana Caputova /JOE KLAMAR /AFP

Druga tura odbędzie się 30 marca. Wystąpienia pary kandydatów w czasie nocy wyborczej otwierały nowy etap kampanii.

Wygrana liderki partii pozaparlamentarnej

Reklama

Czaputova, liberalna prawniczka, wiceprzewodnicząca pozaparlamentarnej partii Postępowa Słowacja, dziękowała swoim wyborcom nie tylko w języku słowackim, ale także po węgiersku, rusińsku i romsku, czyli w językach głównych mniejszości narodowych i etnicznych na Słowacji. O swoim konkurencie w drugiej turze powiedziała, że reprezentuje inne polityczne ugrupowanie, inne poglądy i rozwiązania.

"Uważam go za polityka, który w zasadzie trzyma się faktów" - powiedziała Czaputova i dodała, że cieszy się, że nie będą musieli walczyć z ekstremą. Podkreśliła, że chciałaby dotrzeć także do wyborców Sztefana Harabina. "Łączy nas podobna diagnoza stanu społeczeństwa. Ich wybory często są wynikiem niezadowolenia i frustracji. Na poziomie przyczyn i diagnozy może być miedzy nami znak równości, ale postaram się zaproponować im inne rozwiązania" - mówiła.

Zapowiedziała, że przed drugą turą nie zamierza zmieniać strategii. "Moją strategią była dotąd szczerość i autentyzm" - podkreśliła i dodała, że działa w sposób, który nie polaryzuje a łączy.

Wiceprzewodniczący KE w drugiej turze

Podsumowując pierwszy etap wyborów i rozpoczynającą się kampanię przed drugą turą, Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i eurokomisarz, powiedział, że nie zamierza walczyć ze złem, co deklarowała Czaputova, i nie chce dzielić ludzi na dobrych i złych.

"Od jutra zaczynamy na nowo, zrobię wszystko, aby dotrzeć do większości wyborców i zostać prezydentem" - powiedział w czasie nocy wyborczej. Przekonywał, że chce być prezydentem z ludzką twarzą i dotrzeć do wyborców silnym programem socjalnym oraz podkreślaniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich.

"To, co będziecie ode mnie słyszeć w nadchodzących dniach, to podkreślanie, jakim krajem Słowacja będzie, jak się będzie rozwijać i jak będzie wyglądać za pięć, dziesięć lub piętnaście lat" - mówił Szefczovicz.

Jeszcze w trakcie nocy wyborczej ośrodek badania opinii publicznej Focus przedstawił sondaż prognozujący wynik głosowania w drugiej turze. Wgrałaby ją Czaputova z 64,4 proc. głosów.

Porażka lidera antyeuropejskiej partii

Komentatorzy zwracali uwagę na wyniki kandydatów, którzy zajęli trzecie i czwarte miejsce. Sędzia Sądu Najwyższego i jego były przewodniczący Sztefan Harabin zgromadził 14,35 proc. głosów, a lidera antyeuropejskiej i antymigracyjnej Partii Ludowej Nasza Słowacja Marian Kotleba - 10,41 proc. Podkreślano, że ich łączny wynik jest zbliżony do rezultatu uzyskanego przez Szefczovicza, ale mimo zbliżonych elektoratów, kandydaci ci nie porozumieli się.

Podczas nocy wyborczej Harabin zarzucił Kotlebie, że dzięki niemu do drugiej tury dostał się Marosz Szefczovicz. "Zwyciężyły likwidacja tradycyjnej rodziny, bazy i obce wojska na terenie Słowacji i w zasadzie zanik państwa" - mówił Harabin i zapowiadał, że wygra kolejne wybory prezydenckie.

Z Bratysławy Piotr Górecki (PAP)