Świnie wykorzystywane do samochodowych testów zderzeniowych w Chinach, ginęły w męczarniach - informuje "Daily Mail". Żywe zwierzęta były przypinane pasami do foteli, a następnie rozpędzano je, by sprawdzić, jak pasy bezpieczeństwa zareagują po mocnym uderzeniu.

O testach, jakie prowadzone są w Chinach jako pierwsza poinformowała organizacja walcząca o prawa zwierząt - PETA. Aktywiści opisali jeden z testów przeprowadzonych przez naukowców, badających metody zapobiegania urazom podczas wypadków drogowych. W sieci pojawiły się również zdjęcia z opisywanych testów na zwierzętach.

Reklama

Zamysłem naukowców - jak podaje PETA - było ustalenie, jak zapobiegać urazom dzieci przemieszczających się w fotelikach samochodowych. Symulację przeprowadzono używając młodych świń, które miały imitować ok. 6-7-letnie dziecko. W tym celu umieszczono 15 młodych świń w dziecięcych fotelikach, które rozpędzono do prędkości 30 km/h, by w końcu foteliki razem ze zwierzętami uległy zderzeniu.

Jak informuje PETA, na kilka godzin przed testem nie karmiono i nie pojono zwierząt. Podano im także środki uspokajające. W wyniku testu siedem świń zginęło natychmiast. Pozostałe zwierzęta przeżyły jedynie kolejne sześć godzin. Odniosły bowiem tak wiele obrażeń (liczne złamania, czy krwawienia wewnętrzne), że nie było szansy na ich uratowanie.

Aktywiści alarmują, że testy samochodowe na zwierzętach to technika wykorzystywana ostatnio w latach 90. ubiegłego wieku. Wówczas, na skutek kampanii przeciwko takim testom, zdecydowano się odstąpić od ich przeprowadzania. Dodatkowo, wykazano także niską skuteczność takich badań. Ciało świni, mimo że ma wiele elementów wspólnych z ciałem człowieka, nie jest w stanie pokazać naukowcom wszystkich zmiennych, które wykazuje wyłącznie ciało człowieka.

"Świnie naturalnie nie siedzą na siedzeniach samochodowych. Ich anatomia też jest różna od anatomii ludzi, więc dane uzyskane z tych przerażających eksperymentów nie mają zastosowania do ofiar wypadków samochodowych" - podkreśla PETA.

PETA wskazuje również, że technologie XXI wieku są na tyle zaawansowane, że nie ma konieczności prowadzenia testów na zwierzętach. Organizacja wymienia np. specjalne manekiny imitujące człowieka, wykorzystywane przez wiele firm samochodowych do podobnych testów.