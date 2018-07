Niedźwiedź uwolniony z kanalizacji

Niedźwiedź brunatny został uwolniony z kanalizacji przez pracowników urzędu ds. przyrody. Nie wiadomo, jak zwierzę dostało się do kanału, ale samo nie potrafiło się z niego wydostać. Postanowiono więc podnieść właz do jednej ze studzienek i czekać. Po kilku minutach niedźwiedź sam wyszedł z kanalizacji, a funkcjonariusze okrzykami i odgłosem wystrzału zachęcili go, by wrócił do lasu.



(STORYFUL/x-news)