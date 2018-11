Niemowlę w nagrzanym samochodzie

Niemowlę zostało pozostawione w nagrzanym samochodzie na parkingu przy centrum handlowym w australijskim Burwood. Na ratunek małemu dziecku ruszyli pracownicy ochrony, którzy wyciągnęli niemowlaka z samochodu i zabrali go do szpitala. Temperatura w okolicy wynosiła 37 stopnie Celsjusza. Drzwi do pojazdu były otwarte.