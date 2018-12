Zatopił swoje ferrari w zatoce

Kierowca ustawia ferrari na nabrzeżu, po czym z pełną prędkością rusza przez nie wprost do wody - takie zdarzenie zarejestrowała kamera w Palm Beach na Florydzie. Kierowcy nic się nie stało, wciąż nie udało się jednak ustalić, dlaczego mężczyzna utopił luksusowy samochód.



Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera umieszczona w radiowozie.



Na nagraniu widać, jak mężczyzna wsiada do ferrari stojącego przy nabrzeżu w Palm Beach na Florydzie. Cofa pojazd, po czym na pełnym gazie rusza do przodu w kierunku wody.



Ferrari zatonęło kilkanaście metrów dalej.



Kierowcy nic się nie stało - w wydostaniu się z pojazdu pomogli mu ludzie z przepływającej obok łodzi. Auto zostało później wydobyte na brzeg przy użyciu lin i kilku specjalnych, pompowanych poduszek. Choć kierowca został przesłuchany przez policję, wciąż nie ustalono, dlaczego wjechał luksusowym samochodem do wody.



W lokalnych mediach nie podano modelu utopionego samochodu. Pojazd na zdjęciach przypomina jednak ferrari 360, najlepiej sprzedający się model tej marki, produkowany w latach 1999-2005.