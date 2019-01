Sztuczna lawina zeszła na autostradę w Kanadzie

W Field w Kanadzie wywołano lawinę. Tony śniegu stoczyły się ze zbocza góry w kierunku autostrady i na półtorej godziny zablokowały na niej ruch. Lawina została wywołana, by nie dopuścić do samoistnego zejścia mas śniegu, co mogłoby zagrozić okolicznym mieszkańcom.



(STORYFUL/x-news)