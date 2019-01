Awaryjne lądowanie samolotu w Chanty-Mansyjsku

Samolot pasażerski rosyjskich linii lotniczych Aerofłot był zmuszony do lądowania w syberyjskim Chanty-Mansyjsku, gdy jeden z pasażerów próbował wymusić zmianę kursu. Mężczyzna został zatrzymany.



Pasażer grożąc, że ma przy sobie broń, żądał, by samolot skierował się do Afganistanu. Załoga przekonała go jednak, że konieczne jest zatankowanie paliwa. Po wylądowaniu w Chanty-Mansyjsku mężczyzna został zatrzymany. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przekazał, że nie znaleziono przy nim broni. Sprawca był pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.



Na pokładzie maszyny Boeing 737 było 69 pasażerów i 7 członków załogi. Nikomu nic się nie stało.



(RUPTLY/x-news)