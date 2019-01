Rosyjska armia zaprezentowała nową rakietę dalekiego zasięgu

Rosyjska armia zaprezentowała nową rakietę dalekiego zasięgu, podając jej specyfikację techniczną. Ujawnione dane miały oddalić zarzuty Amerykanów, że rosyjska broń narusza traktat o broni nuklearnej.



Armia zapewnia, że rakieta 9M729 jest zgodna ze wszystkimi regulacjami o broni nuklearnej. Prezentacja była reakcją na zapowiedź USA, że odstąpi od traktatu INF. Jak argumentowali Amerykanie, nowy rosyjski pocisk narusza uzgodnienia dotyczące produkcji, testowania i rozmieszczania pocisków odpalanych z ziemi z zasięgiem od 500 do 5,5 tys. kilometrów.



Rosja twierdzi, że jej pocisk nie przekracza dozwolonych specyfikacji.

Generał Michaił Matwiewski, szef wojsk rakietowych, zapewnił zaproszonych na prezentację attache wojskowych innych państw, że rakieta ma maksymalny zasięg 480 kilometrów. Zaznaczył również, że nowa rakieta ma zasięg krótszy o 10 kilometrów od poprzedniego modelu. Poinformował ponadto, że nie może być modyfikowana w warunkach polowych.



Waszyngton zagroził zawieszeniem sojuszu, jeśli Rosja nie odpowie na zarzuty do 2 lutego.

Perspektywa zerwania porozumienia o broni nuklearnej dalekiego zasięgu wywołała niepokój w Europie, gdzie uznano to za możliwy początek nowej zimnej wojny.