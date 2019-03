Samolot uderzył w stado mew podczas lądowania w Barcelonie

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Samolot linii Ryanair podchodzący do lądowania 7 marca w Barcelonie napotkał na stado mew latających tuż nad pasem.



Na szczęście nie spowodowało to zagrożenia dla pasażerów, w przeciwieństwie do ptaków. Świadkowie oszacowali, że zginęło około 20 ptaków, które uderzyły w skrzydła lub zostały wciągnięte przez silniki odrzutowe. Sprzątanie pasa zajęło ponad godzinę, przez ten czas cały ruch na zatłoczonym lotnisku musiał obsłużyć drugi pas startowy.



(x-news)