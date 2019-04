Dwaj mężczyźni ukradli bankomat przy pomocy... koparki

Do zuchwałej kradzieży doszło 25 lutego w miejscowości Moama w Australii. Złodzieje ukradli bankomat przy pomocy... małej koparki. Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem. Policja wciąż poszukuje sprawców. Ponoć koparka, którą wykorzystano do popełnienia przestępstwa, również mogła zostać ukradziona.



(STORYFUL/x-news)