Etna znowu aktywna. Największy europejski wulkan pluje lawą

Etna od 30 maja znów pluje lawą i wyrzuca do atmosfery kłęby trujących gazów.



Na razie nie zarządzono ewakuacji, ale mieszkańcy Sycylii z niepokojem obserwują aktywność górotworu.



W ostatnich latach doszło do kilku niebezpiecznych erupcji Etny. W marcu 2017 r. wskutek wybuchu ucierpiało dziesięć osób.



Etna jest najwyższym wulkanem Europy. Mierzy 3300 metrów. Od 1955 r. doszło do jej erupcji ponad 50 razy.



