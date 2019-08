Potężne eksplozje w bazie wojskowej na Syberii WIDEO |

Co najmniej 12 osób zostało rannych po serii potężnych eksplozji, do których doszło w rosyjskiej bazie wojskowej w Kraju Krasnojarskim na Syberii. Eksplodował proch w składzie amunicji, gdzie wcześniej wybuchł pożar. Z okolic bazy w Aczyńsku ewakuowano ponad 20 tysięcy mieszkańców.



Do zdarzenia doszło w poniedziałek (05.08). Moment wybuchów został zarejestrowany przez świadków. Na filmie widać ogromne eksplozje, przypominające wybuch bomby.



W bazie, gdzie wybuchł pożar trzymano około 25 tysięcy jednostek amunicji. Odłamki znajdowane są nawet 15 kilometrów od bazy. Dlatego ewakuację przeprowadzono nie tylko z Aczyńska, ale również z sąsiednich miejscowości. Zamknięto też przestrzeń lotniczą w promieniu 30 kilometrów. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że do walki z pożarem wysłano 14 robotów i dwa pociągi gaśnicze. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru.



(RUPTLY/x-news)