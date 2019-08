Dym na pokładzie samolotu British Airways WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dym w kabinie samolotu British Airways był przyczyną ewakuacji pasażerów na hiszpańskim lotnisku w Walencji. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.



Samolot Airbus A321 leciał do Walencji z Londynu. Dym zaczął rozprzestrzeniać się w kabinie na 10 minut przed lądowaniem. Na pokładzie samolotu znajdowało się 175 pasażerów oraz 8 członków załogi. Wszyscy opuścili maszynę na awaryjnych dmuchanych zjeżdżalniach. Trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala, już zostały z niego wypisane.



Przyczyny zdarzenia badane będą teraz zarówno przez hiszpańskie służby, jak i przez właściciela samolotu, linie British Airways.



(RUPTLY/x-news)