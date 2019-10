Kontrowersyjna wypowiedź na spotkaniu z kongresmenką A. Ocasio-Cortez WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Przez kryzys klimatyczny zostało nam tylko kilka miesięcy" – stwierdziła uczestniczka spotkania z demokratyczną członkinią Izby Reprezentantów Alexandrią Ocasio-Cortez w mieście Corona w stanie Nowy Jork. Aktywistka następnie zaproponowała kontrowersyjne rozwiązanie problemu katastrofy klimatycznej.



- Szwedzki profesor mówi, żeby jeść dorosłych ludzi, ale to za mało, dlatego uważam, że slogan pani kampanii powinien brzmieć „Ocal planetę, jedz dzieci", bo nie mamy czasu – mówiła pokazując na swoją koszulkę z tym hasłem.



Dziewczyna odniosła się do tezy szwedzkiego ekonomisty prof. Magnusa Soderlunda, który w swej kasandrycznej wizji konsekwencji kryzysu klimatycznego przewiduje, że wobec groźby braku żywności jedynym sposobem na przetrwanie może stać się spożywanie zwłok zmarłych osób.



Ocasio-Cortez odparła, że dla jej partii ważne jest, „by traktować kryzys klimatyczny jako pilną sprawę”. - Na szczęście mamy więcej niż kilka miesięcy, ale za kilka lat musimy osiągnąć neutralność emisyjną – dodała.



Członkini Izby Reprezentantów skomentowała później rozmowę wpisem na Twitterze. „Ta osoba mogła cierpieć na chorobę psychiczną i nie jest w porządku, że prawica kpi z niej, bo może to pogorszyć jej stan. Bądźcie przyzwoici i dajcie jej spokój” - napisała.



Grupa wspierająca Donalda Trumpa, LaRouche PAC, poinformowała na Twitterze, że wypowiedź dziewczyny na spotkaniu była zainscenizowaną satyrą.