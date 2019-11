Zamieć śnieżna w Wielkim Kanionie WIDEO |

Przerwy w dostawach energii i nieprzejezdne drogi to skutek śnieżycy, jaka przeszła w rejonie Wielkiego Kanionu w Arizonie.



Władze tamtejszego Parku Narodowego ostrzegają mieszkańców i turystów przed złymi warunkami – silnym wiatrem i obfitymi opadami śniegu. W apelu zamieszczonym na Twitterze radzą, by zostać w domu, jeśli to możliwe.



(x-news/STORYFUL)